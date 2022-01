Majorel start callcenter in Skopje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel breidt zijn nearshoring-aanwezigheid uit met de opening van een callcenter in Skopje in Noord-Macedonie. Dat maakte het callcenterbedrijf met een notering op het Damrak maandag bekend. Het land werd gekozen omdat er veel goed geschoolde arbeidskrachten zijn te vinden die meerdere talen spreken en omdat de jeugd er goed is opgeleid. Bovendien kent Skopje een dynamische gemeenschap van startup- en technologiebedrijven, goede vervoersverbindingen en is het er gemakkelijk zakendoen. "We zien groot potentieel in de bredere regio", zei CEO Thomas Mackenbrock. Bron: ABM Financial News

