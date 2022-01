Terugroepactie en aanvoerproblemen zetten resultaten Philips onder druk

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van 2021 de resultaten conform verwachting onder druk zien staan, vanwege terugroepacties en problemen in de aanvoerketen. Dit bevestigde het medische techbedrijf uit Amsterdam maandagochtend.

Topman Frans van Houten zegt vooral tevreden te zijn met de vergelijkbare omzetgroei in heel 2021 van 8 procent binnen Diagnosis & Treatment en de jaargroei van 9 procent van de Personal Health-activiteiten.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,9 miljard euro, minder dan de 5,2 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,5 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,2 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 1,0 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een totale omzet van 5,2 miljard euro. De consensusdata werden evenwel verzameld voor 11 januari.

Philips waarschuwde vervolgens op 12 januari zelf dat de omzet flink onder druk stond in het vierde kwartaal. Philips ging voorafgaand aan de kwartaalcijfers uit van een omzet van ongeveer 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht. Reden voor de lagere prognose was volgens Philips vooral de verstoring in de aanvoerketen wereldwijd, waardoor tekorten optreden. Daarnaast spelen uitgestelde installaties bij klanten een rol.

Naar schatting van Philips zelf liep de vergelijkbare omzet met 10 procent terug als gevolg van de verstoringen in de aanvoerketen en uitgestelde installaties, maar ook door de terugroepactie van beademingsapparatuur. Uit de cijfers van vanochtend bleek dat de vergelijkbare omzet inderdaad met 10 procent is gedaald.

Voor het laatste kwartaal van 2021 werd een voorziening getroffen van circa 420 miljoen euro, hetgeen Philips al eerder communiceerde.

Philips boekte een aangepaste EBITA van 647 miljoen euro. Daar mikte het bedrijf ook grofweg op.

De operationele kasstroom bedroeg 720 miljoen euro, hetgeen resulteerde in een vrije kasstroom van 519 miljoen euro.

Philips wil een stabiel dividend uitkeren van 0,85 euro per aandeel, in contanten of in aandelen.

Jaarcijfers

In het gehele boekjaar werd een omzet geboekt van circa 17,2 miljard euro, een daling van de vergelijkbare omzet van ongeveer 1 procent op jaarbasis. Dit was conform de eerdere melding van Philips. De genoemde terugroepactie had een effect van ongeveer 5 procentpunt op de vergelijkbare groepsomzet.

De aangepaste EBITA kwam uit op 2,1 miljard euro, circa 12 procent van de omzet.

De orderintake bleef in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar volgens Philips robuust met een groei van 4 procent, een percentage dat ook voor het gehele boekjaar werd gehaald. ING noemde het orderboek over het vierde kwartaal al het enige pluspunt. "Opnieuw staat het orderboek op een recordniveau", aldus analist Marc Hesselink na de winstwaarschuwing van Philips.

Afgelopen boekte Philips voor 398 miljoen euro aan kostenbesparingen.

Outlook

Van Houten zei weer groei en margestijging te verwachten in 2022. Op korte termijn ziet de topman echter "significante" volatiliteit en tegenwind als gevolg van de coronacrisis en de problemen in de aanvoerketen. De CEO verwacht dan ook een vergelijkbare omzetdaling op jaarbasis in het lopende eerste kwartaal, gevolgd door een herstel en een sterk tweede halfjaar.

Voor heel het jaar mikt Philips op een vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 6 procent, exclusief Sleep & Respiratory Care. Voor de hele groep bedraagt de vergelijkbare omzetgroei dit jaar mogelijk 3 tot 5 procent, terwijl de aangepaste EBITA-marge vermoedelijk met 40 tot 90 basispunten zal verbeteren.

Voor het lopende jaar mikt de analistenconsensus op een groei van 5,3 procent en een marge van 13,6 procent.