Amerikaans wetsvoorstel beperkt ook TikTok en WeChat - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In de Amerikaanse Senaat ligt een antimededingingswet klaar om in stemming gebracht te worden, waarmee ook de activiteiten van het Chinese TikTok en WeChat van Tencent aan banden komen te liggen. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag. Het voorstel betreft alle buitenlandse platforms die mondiaal meer dan 1 miljard gebruikers hebben of meer dan 550 miljard dollar aan omzet. Tot vandaag gold de beperking alleen voor platforms met een beurswaarde van 550 miljard dollar. Als de wet wordt aangenomen raakt dit niet alleen TikTok, maar ook ByteDance en WeChat van Tencent. Het in Amsterdam genoteerde Prosus heeft een belang in Tencent. Bron: ABM Financial News

