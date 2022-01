Resultaten United Airlines fors onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een fors lagere omzet geboekt en is somber gestemd over het lopende vierde kwartaal. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Het herstel werd volgens CEO Scott Kirby vertraagd door de opkomst van de deltavariant van het coronavirus. Desondanks zegt de topman op schema te liggen met het behalen van de doelen voor heel boekjaar 2022. Kirby wijst op positieve factoren als een toename in het aantal zakelijke vluchten, de geplande heropening van Europa en eerste signalen van een heropening van de regio Pacific. United Airlines boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 0,5 miljard dollar, ofwel een winst van 1,44 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 1,8 miljard dollar, ofwel een verlies van 6,33 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Het aangepast verlies bedroeg 0,3 miljard dollar. De luchtvaarder wist wel de operationele kosten met 32,2 procent flink terug te brengen. De operationele omzet daalde op jaarbasis met 31,9 procent tot 7,8 miljard dollar. Het passagiersvervoer genereerde een omzet van 6,6 miljard dollar, tegenover 1,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl cargo goed was voor een omzet van 519 miljoen dollar, tegenover 418 miljoen dollar vorig jaar. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal verwacht United een 25 tot 30 procent lagere omzet ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De capaciteit zal nog altijd 23 procent lager zijn dan in het laatste kwartaal van 2019. Bron: ABM Financial News

