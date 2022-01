Olieprijs op hoogste niveau sinds 2014

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau sinds 2014, door zorgen over verstoringen van de olieproductie in verschillende landen.

Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd 1,9 procent duurder en sloot op 85,43 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit niveau werd sinds oktober 2014 niet meer gehaald, volgens gegevens van FactSet.

"Veel fundamentele waarden zijn net omslagen tot positief voor duurdere olie en dat kan betekenen dat de olieprijzen verder blijven stijgen", zei Edward Moya van Oanda.

"Door de drone-attack van de Houthi op de VAE hebben de zorgen over mogelijke verstoringen van de aanvoer van olie vanuit deze regio weer de kop opgestoken." Daarbij komt dat oliekartel OPEC+ zijn productiequota niet lijkt te gaan halen. "Het lijkt erop dat in een handvol landen en regio's, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Libië, Kazachstan, Canada en Noord-Dakota de olieproductie op elk moment kan worden verstoord, door geopolitieke spanningen of door koud weer", zei de analist.

Houthi-rebellen uit Jemen, gesteund door Iran, claimden verantwoordelijheid op voor een aanval op het oliecomplex in Abu Dhabi waarbij drie mensen om het leven kwamen maandag. Er brak brand uit op het internationale vliegveld van de Arabische Emiraten, de achtste olieproducent van de wereld.

"Dat de Houthi's nu explosieven kunnen laten afgaan in Abu Dhabi moet de bloeddruk op de Nymex laten stijgen", zei energie-analist Michael Lynch tegen MarketWatch.

"De schade is niet aanzienlijk, aar de vraag is of er dit jaar meer verstoringen in de regio kunnen volgen", zei Louise Dickson van Rystad Energy.

Andere landen waarvan men inmiddels twijfelt of ze hun productiequota gaan halen zijn Angola en Nigeria.

Intussen rekent ook zakenbank Goldman Sachs op hogere olieprijs, door "verrassend grote" tekorten aan olie, nu de impact van de omikron-variant van het coronavirus op de wereldeconomie beperkt lijkt te blijven. De bankiers denken nu dat de olieprijs volgend jaar tot meer dan 100 dollar per vat zou kunnen stijgen.