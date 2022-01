Beheerd vermogen BlackRock ruim 10 biljoen dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winstverwachtingen overtroffen, ook ditmaal dankzij een sterke groei van het beheerd vermogen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vermogensbeheerder. Volgens topman Laurence Fink ging het om de sterkste autonome groei van het beheerd vermogen in de geschiedenis van het bedrijf. De winst steeg op jaarbasis van 1,54 tot 1,64 miljard dollar of van 10,02 tot 10,63 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 10,42 dollar per aandeel lag boven de gemiddelde analistenverwachting bij FactSet van 10,16 dollar. De inkomsten stegen dan ook met 14 procent op jaarbasis tot 5,11 miljard dollar. Dit was min of meer in lijn met de 5,16 miljard dollar waar analisten op rekenden. De vermogensbeheerder zag het beheerde vermogen aanzwellen met 15 procent van 8,7 biljoen tot 10,01 biljoen dollar. De netto-instroom bedroeg afgelopen kwartaal 212 miljard dollar tegen 127 miljard een jaar eerder. De lange termijn instroom was 169 miljard dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel BlackRock vrijdag 0,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

