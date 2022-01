Galapagos creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De raad van toezicht van Galapagos heeft 30.000 inschrijvingsrechten gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan voor werknemers. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf donderdag nabeurs.



"De raad van toezicht van Galapagos heeft op 13 januari 2022 een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap (niet bestemd voor leden van de directieraad van de Vennootschap) goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal", aldus het bedrijf.



Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 30.000 inschrijvingsrechten gecreëerd, met een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van 46,18 euro. Dit is de slotkoers op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod.



Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt nu bijna 354,6 miljoen euro en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bijna 65,6 miljoen. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.