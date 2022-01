Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 31,00 naar 33,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit maakte de zakenbank donderdag in een sectorrapport bekend. In 2021 steeg het aandeel OCI meer dan 45 procent, maar volgens de analisten in dit geen reden om afscheid te nemen van het aandeel. Sterker nog, dit jaar zullen aandeelhouders profiteren van een hoge beloning, denkt de bank. Zij voorzien een dividend van 3,79 euro per aandeel. Daarnaast wijst Berenberg erop dat OCI deeluitmaakt van een aantal interessante groeiprojecten die het duurzaamheidsprofiel van het bedrijf versterken. In de Verenigde Staten is de gang van zaken nog niet optimaal, maar Berenberg verwacht dat als recente aanpassing bij Iowa Fertilizer Company en Natgasoline achter de rug zijn, de volumes daar dit jaar zullen aantrekken. Dat zou dan 300 miljoen dollar aan de EBITDA moeten kunnen bijdragen, aldus de bank. Qua kasstroom zit er voor 440 miljoen dollar aan dividend in de joint venture Fertiglobe dat een beursgang in het vizier heeft, waarvan de helft richting de de aandeelhouder van OCI stroomt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.