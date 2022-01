Bed Bath & Beyond maakt uitglijder na winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Bed Bath & Beyond gaat donderdag voorbeurs hard onderuit op Wall Street, nadat het bedrijf een winstwaarschuwing afgaf. Het aandeel verloor 11 procent op 13,36 dollar in de handel voorbeurs. Het bedrijf boekte een verlies van 276 miljoen dollar, of een aangepast verlies van 0,25 dollar per aandeel zonder bijzondere posten voor het afgelopen kwartaal, terwijl analisten gemiddeld een winst van 1 dollarcent verwachtten. Gebrek aan voorraad door problemen in de aanvoerketen drukte de omzet met zo'n 100 miljoen dollar, zei CEO Mark Tritton. In december zijn de problemen verder geëscaleerd, meent hij, wat erop kan wijzen dat de problemen ook in het nieuwe jaar nog niet opgelost zijn. De vergelijkbare omzet daalde met 7 procent. Bed Bad & Beyond sluit niet uit dat het boekjaar, dat eind maart eindigt, zal worden afgesloten met rode cijfers, waarbij het bedrijf denkt uit te komen tussen 15 dollarcent verlies per aandeel, of een neutraal resultaat. Eerder ging het bedrijf nog uit van 0,70 dollar tot 1,10 dollar winst per aandeel. Bron: ABM Financial News

