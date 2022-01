BASF gaat voor 3 miljard euro eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BASF SE

(ABM FN-Dow Jones) BASF gaat dit en volgend jaar voor maximaal 3 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Dit maakte het Duitse chemieconcern dinsdag bekend. Het programma begint al deze maand en loopt tot en met uiterlijk december volgend jaar. Op 29 april dit jaar wordt het inkoopprogramma aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd. De aandelen worden na inkoop ingetrokken, aldus BASF. Het bedrijf streeft een progressief dividendbeleid na. Verder blijft het vooral inzetten op autonome groei. "Acquisities zijn momenteel minder relevant voor het bedrijf." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.