Turkse inflatie naar 36 procent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Turkije is in december opgelopen tot 36 procent, het hoogste niveau sinds 2002. Dat meldde het Turkse statistiekbureau Turkstat maandag. Het was de zevende maand op rij dat de consumentenprijzen toenamen. De zwakkere lira en hogere inflatieverwachtingen stuwden de prijzen verder omhoog. Vergeleken met november waren de consumentenprijzen 13,6 procent hoger. De Turkse centrale bank verlaagde in december voor de vierde keer in vier maanden tijd de rente, onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan blijft vasthouden aan de onconventionele opvatting dat een hoge rente de oorzaak is van de hoge inflatie, terwijl de centrale bank de rente juist heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen, zoals gebruikelijk is. Het vooruitzicht dat de rente verder kan worden verlaagd heeft geleid tot een verkoopgolf van Turkse lira's, waardoor de kosten van importproducten en daarmee ook de inflatie in Turkije verder zijn gestegen. Bron: ABM Financial News

