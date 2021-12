Biedingsbericht bod CSC op Intertrust ter beoordeling in februari naar AFM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een verzoek tot beoordeling en goedkeuring van het biedingsbericht van CSC op Intertrust zal uiterlijk in de tweede helft van februari 2022 bij de Autoriteit Financiële Markten worden ingediend. Dit meldden de twee bedrijven donderdag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht. CSC en Intertrust meldden goede vooruitgang te boeken met de voorbereidingen voor het bod van CSC op het trustkantoor. Het proces om de vereiste mededingingstoestemming te verkrijgen, evenals de wettelijke goedkeuringen, zijn inmiddels aan de gang, meldden de twee bedrijven. Tot slot kondigden de twee bedrijven aan dat de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Intertrust het bod, in navolging van de raad van bestuur en raad van commissarissen, aanbeveelt. Begin december bereikten de twee bedrijven een akkoord over een overname voor 20,00 euro per aandeel Intertrust. Op 12 november kondigde Intertrust nog aan dat het exclusieve gesprekken voerde met CVC, dat 18,00 euro per aandeel over had voor Intertrust. Daarna meldde Intertrust echter dat er meer geïnteresseerde partijen waren en dat zij tot 22 euro per aandeel zouden willen betalen. CVC haakte vervolgens af. Het bod van CSC waardeert Intertrust op 1,8 miljard euro. De financiering is volgens de koper al rond. Afronding van het bod wordt door de partijen voorzien in de tweede helft van 2022. Correctie: om de titel aan te passen. Bron: ABM Financial News

