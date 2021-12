Aperam rondt overname ELG af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft met succes de acquisitie van ELG afgerond. Dit maakte de fabrikant van roestvaststaal met een notering in Amsterdam en Brussel maandagmiddag bekend. Eind november kreeg Aperam al goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname. Begin mei liet Aperam weten ELG te willen overnemen voor 357 miljoen euro. De overname versterkt de positie van Aperam op het gebied van kosten en duurzaamheid, en moet binnen drie jaar minimaal 24 miljoen euro aan synergieën opleveren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.