Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco doet goede zaken met nieuwe orders in Duitsland, waardoor het orderboek en de omzet groeien. Dit concludeert analist Tijs Hollestelle van ING. Voor 2022 rekent ING voor Ebusco op een omzet van net geen 136 miljoen euro, waarvan 123 miljoen euro uit de verkoop van bussen zonder uitstoot. De analist denkt dat Ebusco 245 bussen verkoopt voor gemiddeld 503.000 euro. "Al met al ogen onze omzetramingen voor 2022 conservatief", merkte Hollestelle op nadat Ebusco de nieuwe orders in Duitsland presenteerde. "We verwachten dat Ebusco in 2023 854 bussen zal verkopen." ING heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 36,75 euro. Het aandeel wint donderdag 3 procent op 23,70 euro. Bron: ABM Financial News

