Stern neemt vier Auto Palace vestigingen over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern neemt vier vestigingen van Auto Palace over van Broekhuis Groep. Dit meldde het beursgenoteerde autobedrijf woensdag nabeurs. De financiële details werden niet vermeld. Sterk heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt voor de overname per 1 januari 2022 van de Auto Palace vestigingen in Emmen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Stern spreekt van een waardevolle aanvulling van het vestigingennetwerk. Met de overname voegt het autobedrijf nieuwe merken in die regio's toe, waaronder Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Mitsubishi. Het concern is in gesprek met Hyundai Motor Nederland om ook dit merk te blijven voeren in Emmen en Hoogeveen. Broekhuis nam recent de Auto Palace Groep over. Het streven is deze overname te effectueren per 1 januari 2022. Bron: ABM Financial News

