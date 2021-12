Vivoryon krijgt voorrang bij de FDA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA een zogeheten Fast Track toekenning gekregen voor varoglutamstat, een behandeling bij Alzheimer in een vroeg stadium. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf woensdagochtend bekend. Varoglutamstat is het leidende kandidaatsmedicijn van Vivoryon. Het middel zit in een Fase 2 studie met patiënten die leiden aan vroege en milde Alzheimer. "Extreem bemoedigend", noemde CEO Ulrich Dauer de toekenning door de FDA. Een Fast Track wordt toegekend met het doel behandelingen voor ziektes waarvoor nog geen goede opties aanwezig zijn, versneld op de markt te krijgen. Bron: ABM Financial News

