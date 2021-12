EMA geeft groen licht voor coronavaccin Novavax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Europees geneesmiddelagentschap EMA heeft groen licht gegeven voor het coronavaccin van Novavax. Dit meldde EMA maandagmiddag. Nuvaxovid is voor volwassenen ouder dan 18 jaar goedgekeurd. EMA noemde de gepresenteerde studieresultaten "robuust" en voldoende om aan eisen van Brussel voor werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit te voldoen. Het is nu aan de Europese Commissie om definitieve goedkeuring voor het vaccin te geven. Dit wordt spoedig verwacht. Nuvaxovid zou het vijfde coronavaccin zijn dat in Europa goedkeuring krijgt. Bron: ABM Financial News

