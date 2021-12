Aegon herverzekert meer langlevenrisico in Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft een overeenkomst gesloten met Reinsurance Group of America voor de herverzekering van een substantieel deel van zijn portefeuille langlevenrisico in Nederland. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar woensdagochtend bekend. Dankzij deze transactie verbetert het risicoprofiel van de Nederlandse levensverzekeringen gekoppeld aan 7 miljard euro aan pensioenverplichtingen, terwijl er onder gunstige voorwaarden kapitaal vrijkomt, aldus Aegon. De overeenkomst gaat per 31 december in. Bron: ABM Financial News

