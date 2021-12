AEX start nieuwe beursweek terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek terughoudend begonnen. Bij een slot van 783,00 punten daalde de AEX maandag 0,6 procent.

Het was een vrij rustige dag met een weinig spannende macro-economische agenda. Beleggers maken zich op voor een drukke week vol rentebesluiten, waaronder die van de Federal Reserve op woensdagavond en de Europese Centrale Bank en Bank of England op donderdag. Daarnaast houden de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus aan.

"De spotlights zijn gericht op de centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) beslissen respectievelijk woensdag en donderdag hoe het verder moet met hun aankoopprogramma’s", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Powell & Co hebben de financiële markten de afgelopen weken voorbereid op een snellere monetaire verstrakking dan voorzien was. Inclusief wellicht een aantal renteverhogingen in 2022. Dit zal blijken uit de zogenaamde ‘dot plot’: een grafische weergave van waar de verschillende Fed-bestuurders de beleidsrente de komende 24 maanden heen zien gaan", gaat de econoom verder.

Beleggers houden hier al rekening mee, volgens Aben.

"Financiële markten prijzen voor volgend jaar twee à drie renteverhogingen in. Zodat de toon vanuit de Fed wel héél streng zou moeten zijn, willen markten daar deze week nog van schrikken", besluit de econoom.

Voor de ECB liggen de kaarten anders. Die moeten de knoop doorhakken over PEPP, het nood-opkoopprogramma dat werd opgetuigd na het uitbreken van de corona-crisis. Dit steunprogramma stopt volgens marktvolgers naar verwachting in maart, tenzij de omikronvariant nog roet in het eten gooit.

Aben verwacht dat de ECB de opkoopvolumes van het normale APP-programma zal optrekken en/of dit programma wat flexibeler zal inrichten. "Zodat er gerichter kan worden gekocht indien nodig."

De euro/dollar handelde maandag rond het slot op 1,1293.

De olieprijs daalde een half procent. Volgens OPEC zal de omikron-variant van het coronavirus niet al te veel impact hebben op de vraag naar olie. Het oliekartel gaat uit van een "milde en kortstondige" invloed.



Daarom rekent OPEC er nog altijd op dat de vraag naar olie dit jaar met 5,7 miljoen vaten per dag zal stijgen. En voor 2022 rekent het kartel op een stijging van 4,2 miljoen vaten per dag. Een deel van het herstel dat in het huidige vierde kwartaal werd voorzien, is nu verschoven naar de eerste maanden van volgend jaar. En gedurende de tweede helft van 2022 volgt een "stabieler herstel", aldus het kartel.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize ging aan kop in de AEX, met een winst van 0,8 procent. ASR en DSM volgden met plussen van een half procent.

JUst Eat Takeaway ging ruim 2,5 procent onderuit en Unibail-Rodamco-Westfield moest als hekkensluiter meer dan 3 procent laten gaan.

NN Group won krap 0,1 procent op 45,04 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Barclays voor de verzekeraar.

In de AMX won AMG aanvankelijk zo'n 7 procent. Het bedrijf ziet de marktomstandigheden voor lithium verbeteren. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Analisten van Degroof Petercam en ING waren te spreken over de update van AMG, hoewel die niet helemaal onverwacht was. AMG meldde verder de lithiumactiviteiten onder te willen brengen in een separate divisie, genaamd AMG Lithium. Op een slot van 26,22 euro, steeg AMG maandag uiteindelijk ruim een procent.

Inpost noteerde onderaan met een verlies van ruim 5 procent, terwijl FLow Traders profiteerde van de volatiliteit en de lijst aanvoerde met een plus van bijna 2 procent. Air France-KLM en Basic-Fit verloren ruim 3 tot bijna 5 procent.

In de AScX won Avantium meer dan 13 procent. Vorige week meldde het bedrijf dat het de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dat leverde toen op weekbasis al tientallen procenten koerswinst op.

CM.com verloor 3,5 procent en B&S Group 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.