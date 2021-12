Nestlé verkleint belang in L'Oreal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zwitserse voedingsbedrijf Nestlé heeft het belang in het Franse cosmeticabedrijf L'Oreal teruggebracht en het bestaande eigen aandeleninkooprogramma vernieuwd. Dit maakte Nestlé woensdagavond bekend. Nestlé verkocht voor in totaal 8,9 miljard euro aan aandelen L'Oreal aan het cosmeticabedrijf zelf, waarmee het belang in het Franse bedrijf is teruggebracht naar 20,1 procent. Nestlé bracht woensdag expliciet naar voren nog altijd volledig achter de strategie van L'Oreal te staan. L'Oreal trekt de van Nestlé aangekochte aandelen in. Nestlé wil ook het lopende aandeleninkoopprgramma vervangen voor een nieuwe versie. Deze gaat naar verwachting op 3 januari 2022 van start en omvat een totale inkoop voor 20 miljard Zwitserse frank tot en met 2024, waarvan 10 miljard frank in de eerste twaalf maanden. De omvang van de inkoop per maand laat Nestlé afhangen van de marktomstandigheden. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd. Onder het nu lopende programma, eveneens ter waarde van 20 miljard frank, heeft de onderneming tot nu toe voor 12,7 miljard frank aan eigen aandelen ingekocht voor gemiddeld 105,61 frank per aandeel. In het geval zich een acquisitiemogelijkheid van omvang voordoet, wordt het nieuwe inkoopprogramma verhoudingsgewijs aangepast, merkte Nestlé op. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.