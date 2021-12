Dassault krijgt grote order uit Verenigde Arabische Emiraten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dassault Aviation heeft een contract met de Verenigde Arabische Emiraten getekend voor de levering van 80 Rafale F4 vliegtuigen. Dit liet het Franse defensiebedrijf vrijdag weten. Er werden geen financiële details gemeld. "Een succes voor Frankrijk", zei CEO Eric Trappier in een toelichting op de verkregen opdracht. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de eerste buiten Frankrijk die de Rafale F4 in gebruik nemen. Bron: ABM Financial News

