ASR benoemt nieuwe CFO

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft dinsdag Ewout Hollegien benoemd als chief financial officer, tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Hollegien volgt per 1 december Annemiek van Melick op. Zij stopte op 12 oktober als CFO van ASR, omdat ze overstapt naar sectorgenoot NN Group. Hollegien zal samen met voorzitter Jos Baeten en chief operating en technology officer Ingrid de Swart de raad van bestuur van ASR vormen. Bron: ABM Financial News

