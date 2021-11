Verlies easyJet neemt iets af

(ABM FN) EasyJet heeft in afgelopen gebroken boekjaar het verlies wat teruggebracht, maar werd nog steeds flink geraakt door de coronacrisis. Dit bleek dinsdagochtend uit een update van de Britse luchtvaarder.

"We hebben [in] het boekjaar 2021 boven verwachting gepresteerd", aldus CEO Johan Lundgren van easyJet dinsdag. "Dit kwartaal laat een veelbelovende start van het nieuwe jaar zien, met een fors aantrekkende vraag voor de wintervakantieperiodes en een toenemende vraag voor het vierde kwartaal van 2022 capaciteit in de zomer, waarvan we verwachten dat deze dichtbij het niveau van boekjaar 2019 zal liggen. Als grootste luchtvaartmaatschappij van het Verenigd Koninkrijk verwachten we een flinke herstelslag te kunnen maken, nu het VK in de zomer weer volop gaat draaien", zo stelde de topman.

"Samenvattend, we blijven ons ervan bewust dat er onzekerheden blijven bestaan deze winter, maar we zien ook unieke kansen om nieuwe klanten te werven en marktaandeel op concurrenten te winnen gedurende deze periode."

Het is volgens easyJet te vroeg om te zeggen welke impact de nieuwe coronavariant Omicron zal hebben op Europese reizen en eventuele beperkingen die hieruit kunnen voortvloeien. "Hoewel we een toename in omboekingen hebben gezien met enige afzwakking van de verkoop voor het eerste kwartaal, is het echt bemoedigend om te zien dat we nog steeds goede niveaus van nieuwe boekingen voor de tweede jaarhelft zien en we verwachten nog steeds dat het vierde kwartaal van 2022 een terugkeer zal zien naar bijna pre pandemische capaciteitsniveaus zodra mensen hun langverwachte zomervakantie nemen", aldus de luchtvaarder.

In het afgelopen jaar, dat liep tot 30 september, boekte easyJet een omzet van 1,5 miljard Britse pond. Dat is een halvering van de omzet een jaar eerder. Ook de omzet per stoel liep terug, van 54,35 naar 50,54 pond.

In het afgelopen jaar werden er 20,4 miljoen passagiers vervoerd, tegen 48,1 miljoen een jaar eerder.

Het verlies voor belastingen bedroeg 1,0 miljard pond tegen 1,3 miljard pond een jaar eerder.

Outlook

Voor 2022 verwacht easyJet het vlootplan te verhogen met 25 toestellen en worden er ‘slots’ toegevoegd op de luchthavens in Gatwick, Porto, Lissabon en Linate.

In het lopende eerste kwartaal verwacht easyJet op een capaciteit van 65 procent ten opzichte van 2019 te kunnen vliegen. Enkele maanden geleden hield easyJet nog rekening met een capaciteit van 70 procent voor het eerste kwartaal. De voorziene bezettingsgraad zal circa 80 procent zijn.

Voor het tweede kwartaal wordt een capaciteit van 70 procent verwacht ten opzichte van twee jaar geleden.

In het vierde kwartaal van 2022 denkt easyJet dat de capaciteit weer bijna op het niveau van 2019 zal zitten.