CEO Orange stapt op na veroordeling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Stephane Richard vertrekt bij Orange, nadat de topman door het Hooggerechtshof in Parijs werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 50.000 euro. Dit bracht het Franse telecombedrijf woensdag naar buiten. Eerder op de dag meldde The Wall Street Journal al dat Richard schuldig werd bevonden aan medeplichtigheid bij misbruik van overheidsgeld. Richard blijft op interim-basis zijn rol vervullen totdat er een opvolger is gevonden. Dit moet uiterlijk voor 31 januari 2022 rond zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.