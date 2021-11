Musk verkoopt weer aandelen Tesla Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft opnieuw aandelen Tesla verkocht. Dit blijkt uit documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Musk verkocht dinsdag nog eens voor 1,05 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf. Dit gebeurde nadat hij opties om 2,15 miljoen aandelen Tesla te mogen kopen lichtte. Inmiddels verkocht Musk sinds 8 november, toen hij op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in de onderneming zou moeten verkopen, al circa 9,2 miljoen aandelen Tesla voor ongeveer 9,9 miljard dollar. Als hij inderdaad 10 procent gaat verkopen, dan gaat het om 17 miljoen aandelen. Hij zit dus inmiddels ruim over de helft. Het aandeel Tesla sloot dinsdag 4,1 procent lager op 1.109 dollar. Bron: ABM Financial News

