Beursblik: sterke cijfers Lucas Bols geen grote verrassing

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft een erg sterk halfjaar achter de rug. Dit concludeerde analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen. Die prestaties waren in lijn met die van sectorgenoten, en dus geen heel grote verrassing, voegde hij toe. Dankzij de heropening van de economie steeg de omzet van de destillateur met 70 procent op jaarbasis. "Vooral in de VS ging het erg goed", meent de analist. De omzetplus in combinatie met een grofweg vlakke brutomarge, te danken aan een strikte focus op de kosten en gerichte marketinguitgaven, zorgden voor een 180 procent hogere EBIT. Ook benadrukte Beghin de record kasstroom van Bols, terwijl de schuld flink werd teruggebracht. De focus is bij Lucas Bols al verschoven van de regionale merken naar de wereldwijde cocktailmerken, maar nu gaat de destillateur zich ook meer zo profileren, en dat is volgens Beghin een goede keuze die zich zal uitbetalen. Bron: ABM Financial News

