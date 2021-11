Update: Aandeel TomTom opeens de hoogte in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel TomTom kwam woensdagmiddag, rond de opening van Wall Street, flink in beweging om uiteindelijk 9,3 procent hoger te sluiten. Vanmiddag werd bekend dat een wet van kracht wordt die een intelligent snelheidssysteem vereist in nieuwe automodellen in de Europese Unie per 6 juli 2022. "De technologie helpt automobilisten op de hoogte te blijven van de maximumsnelheid en kan zelfs voorkomen dat ze deze overschrijden", aldus TomTom. Daarvoor zijn naast intelligente camera's en sensoren ook accurate kaarten nodig, legt TomTom uit. Analisten reageerden enigszins verbaasd op de koersontwikkeling. De wet is geen verrassing en sommige analisten dachten zelfs dat deze al goedgekeurd was. "Van die wetgeving was bekend dat het ging komen, dus vreemd als dat inderdaad de reden zou zijn", zei één van de geraadpleegde analisten. Een andere aanleiding voor de koerswinst van TomTom zag men echter niet. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

