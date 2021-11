Beursblik: gezonde resultaten bij CTP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in de eerste negen maanden van dit jaar "gezond" gepresteerd. Dit stelde ING woensdag. Analist Francesca Ferragina wees op de stijging van de netto rentebaten met 17,7 procent en een 31 procent hogere EPRA-winst per aandeel. Die cijfers waren overigens min of meer in lijn met de verwachtingen van Ferragina. Inmiddels is de portefeuille van CTP 7 miljard euro waard en ING rekent op een herwaardering van ongeveer 600 miljoen euro. Dat zou in lijn zijn met de verwachtingen van CTP zelf, merkte zij op. Kosteninflatie en hogere bouwkosten zorgden voor wat druk, aldus de bank, maar dat is gezien de positie van CTP niet erg zorgelijk, vindt Ferragina. Zij benadrukte dat de huren "snel stijgen", vooral in Tsjechië. CTP herhaalde de outlook voor dit jaar. De onderneming mikt op een EPRA-winst per aandeel van ongeveer 0,50 euro. ING zit op 0,55 euro. De bank heeft een koopadvies op CTP met een koersdoel van 23,00 euro. Bron: ABM Financial News

