Johnson & Johnson brengt consumententak naar de beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson wil de divisie Consumer Health naar de beurs brengen. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend. De onderneming denkt de afsplitsing tussen anderhalf en twee jaar te hebben gerealiseerd. Goldman Sachs en JPMorgan Securities treden op als adviseurs. De transactie heeft geen gevolgen voor het dividend. Bij Consumer Health stegen de opbrengsten in het derde kwartaal op jaarbasis van 3,5 naar 3,7 miljard dollar. De totale kwartaalomzet van Johnson & Johnson bedroeg 23,3 miljard dollar. Op jaarbasis is de af te splitsen tak goed voor een omzet van circa 15 miljard dollar. Het aandeel Johnson & Johnson stijgt in de voorbeurshandel 4 procent. Bron: ABM Financial News

