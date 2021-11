UBS verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 55,00 naar 52,00 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies. Analisten van UBS verlaagden hun verwachtingen voor de cashburn naar 530 miljoen euro, aan de onderkant van de bandbreedte die het biotechbedrijf zelf aanhoudt, en pasten de ramingen voor de uitgestelde omzet aan op basis van uitspraken van Galapagos bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. Ook haalde UBS de voorziene mijlpaalbetalingen gerelateerd aan de goedkeuring van filgotinib in de VS uit de verwachtingen voor 2023. Galapagos liet zelf al weten dat het onwaarschijnlijk is dat het middel door partner Gilead op de markt wordt gebracht. Het aandeel Galapagos steeg vrijdagochtend met 1,0 procent tot 46,99 euro. Bron: ABM Financial News

