Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Air France-KLM fractioneel

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Air France-KLM verhoogd van 3,50 naar 3,60 euro met handhaving van het verkoopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg verhoogde de ramingen na de optimistische toon die de maatschappij bij de laatste kwartaalcijfers aansloeg. Voor het vierde kwartaal verwacht de luchtvaartonderneming inmiddels een positief operationeel resultaat (EBITDA). Niettemin blijft Air France-KLM kampen met de kapitaalstructuur, waarbij de onderneming verschillende opties voor ogen staan, waar onder een claimemissie, aldus Berenberg in het rapport. De bank gaat in dat geval uit van een emissie van 3,5 tot 4 miljard euro met een geschatte verwatering van 65 procent voor de zittende aandeelhouders. Berenberg verwacht overigens dat het niet bij deze emissie blijft en dat de maatschappij op middellange termijn opnieuw moet emitteren. De bank vindt de waardering van het bedrijf niet gerechtvaardigd in het licht van de kapitaalproblematiek. Het aandeel Air France-KLM noteerde donderdag op een rood Damrak 5,4 procent lager op 4,25 euro. Bron: ABM Financial News

