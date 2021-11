Knot waarschuwt voor langdurige impact hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na een langdurige periode van deflatoire risico's, is de toegenomen inflatoire druk in de eurozone welkom. Dit zei voorzitter van de Nederlandsche Bank en ECB-bestuurslid Klaas Knot dinsdag tijdens de UBS European Conference. Knot gaf aan dat hij verwacht dat de inflatie tot zeker eind dit jaar op een hoog niveau blijft en vermoedelijk tegen het eind van 2022 weer onder de 2 procent uitkomt. Volgens de centraal bankier zijn er drie factoren die relevant zijn voor inflatie in de toekomst: "voorbijgaande factoren waarvan we weten dat ze op een bepaalde datum zullen eindigen, voorbijgaande factoren van onzekere duur en factoren die de inflatie duurzaam beïnvloeden." Een voorbijgaande factor waarvan duidelijk is dat die op een bepaalde datum zal eindigen, is bijvoorbeeld de tijdelijke verlaging van het Duitse btw-tarief, maar ook de olieprijs, waarvan de stijgingen na twaalf maanden ook uit de inflatiedata gefilterd worden. Onzekere factoren zijn de inflatoire druk die is ontstaan door de problemen in de aanvoerketen en de ontwikkelingen van de energieprijzen, aldus Knot. Deze tijdelijke factoren zijn niet per se kortstondig, aldus de centraal bankier, en duren mogelijk langer dan eerder gedacht. Vooral cruciaal voor de inflatie op lange termijn zijn de toekomstige loonontwikkelingen, vindt Knot. "Het gemiddelde werkloosheidscijfer in de eurozone ligt op hetzelfde niveau als vóór het begin van de pandemie en de werkgelegenheid is bijna terug op het pre-pandemische niveau. Toch blijven de looneisen en gerealiseerde loonafspraken relatief bescheiden. Maar als de inflatiedruk langer zou aanhouden, terwijl het herstel rijpt en de arbeidsmarktomstandigheden krapper worden, zullen hogere loonstijgingen waarschijnlijker worden", denkt hij. Hoewel tijdelijke factoren "het inflatiebeeld nog steeds domineren", wordt de kans groter dat een hogere inflatie uiteindelijk leidt tot hogere lonen, als deze voorbijgaande factoren langer aanhouden. "Daarom zal onze beoordeling van de toekomstige loonontwikkelingen de komende periode van groot belang zijn", aldus Knot. Hij benadrukte in zijn toespraak verder dat de Europese Centrale Bank de rente pas zal verhogen als de inflatie rond de 2 procent uitkomt. "We zullen pas beginnen met het verhogen van onze beleidsrentes als we er zeker van zijn dat de inflatie duurzaam is geconvergeerd naar ons doel, ook in onze projecties. Dit is een voorwaarde waaraan in 2022 hoogstwaarschijnlijk niet zal worden voldaan", aldus Knot. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.