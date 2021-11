Nog een ontevreden aandeelhouder Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouder Hawk Ridge Capital is ontevreden met de gang van zaken bij Intertrust en heeft daarom een brief gestuurd aan het trustkantoor met een notering op het Damrak. In de brief wijst Hawk Ridge op de ondermaatste prestaties van het beursgenoteerde bedrijf en de significante onderwaardering van het aandeel. De aandeelhouder met een belang van naar eigen zeggen 4,1 procent dringt er bij Intertrust op aan dat het tracht de aandeelhouderswaarde te verhogen en wil daarom de benoeming van enkele onafhankelijke commissarissen. Ook wil het een onderzoek naar de strategische opties voor Intertrust. "Een verkoop van het bedrijf kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de aandeelhouders", meent Hawk Ridge. Hawk Bridge Capital beheert naar eigen zeggen 2,2 miljard dollar. "Wij zijn van mening dat dringend actie nodig is", aldus de teleurgestelde aandeelhouder. In oktober roerden ook aandeelhouders Harbor Spring Capital en Lucerne zich al. Ook zij klagen over de ondermaatse prestaties van Intertrust. Het aandeel Intertrust stijgt vrijdag 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

