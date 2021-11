Beursblik: KBC verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 11,80 naar 14,50 euro, na de cijfers van de Nederlandse bank over het derde kwartaal, met behoud van het koopadvies. Dat meldde KBC donderdag in een rapport. Analisten van KBC spreken van sterke cijfers, met lage voorzieningen voor oninbare leningen en hogere fee-inkomsten en rentebaten. Het aandeel ING steeg donderdag 1,1 procent tot 13,53 euro. Bron: ABM Financial News

