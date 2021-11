Vopak bekijkt strategische opties Australische terminals Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak bekijkt de strategische opties voor zijn terminals in Australië. Dit maakte het tankopslagbedrijf woensdagochtend bekend. Een desinvestering behoort tot de opties, maar het aanhouden van de terminals ook, aldus Vopak. Verder gaf het opslagbedrijf geen details. Ook werd er geen tijdschema overlegd. Het aandeel Vopak koerste woensdagochtend 0,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

