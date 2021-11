Update: meer omzet en hoger resultaat voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen, terwijl de nettowinst stevig aantrok. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

"Op basis van de lopende contracten kunnen we onze afnemers de prijsveranderingen die we bij de inkoop ervaren doorberekenen", aldus CEO Joep van Beurden van Kendrion dinsdag tegen ABM Financial News.



"Het belangrijkste verschil met vorig jaar, toen de coronapandemie zorgde voor een vraagcrisis, is dat de vraag nu enorm is maar het onzeker is of aan deze vraag kan worden voldaan. Vorig jaar konden we ons nog aanpassen, nu moeten we de beschikbaarheid van een breed spectrum aan onderdelen, materialen en brandstof afwachten." Als de beschikbaarheid er evenwel is, "dan moeten we snel schakelen en dat zorgt op diverse vlakken voor druk", aldus Van Beurden.

De omzet afgelopen kwartaal kwam op jaarbasis 15 procent hoger uit op 113,2 miljoen euro. Het genormaliseerde operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 9 procent naar 12,4 miljoen euro met een bijbehorende marge van 11,0 procent. De marge lag in het derde kwartaal van 2020 nog op 11,6 procent.

De genormaliseerde nettowinst voor amortisatie steeg van 3,0 miljoen naar 4,0 miljoen euro.

De nettoschuldpositie steeg van 112,7 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal naar 141,2 miljoen euro eind derde kwartaal.

De schuldratio kwam uit op 2,4 en bleef daarmee ruim onder de bankconvenanten van 3,75. Aan het einde van het derde kwartaal van 2020 stond de schuldratio nog op 2,9. Volgens CFO Jeroen Hemmen wordt de schuldpositie de komende kwartalen met de kasstroom weer omlaag gebracht. De kaspositie steeg van 12,9 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2020 naar 19,0 miljoen euro aan het einde van het afgelopen kwartaal.

Outlook

Kendrion is "voorzichtig optimistisch", maar met zorgen over de aanvoer en de stijgende grondstofprijzen. De onderneming meent goed op schema te liggen om de middellange termijn doelen te halen.

Het aandeel Kendrion eindigde maandag op een groen Damrak met een winst van 1,3 procent op 20,25 euro.

Update: om commentaar van het management toe te voegen.