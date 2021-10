UBS verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 85,00 naar 89,00 euro met behoud van het koopadvies. Het advies is gebaseerd op de relatieve korting die Prosus biedt ten opzichte van het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. De aandelenruil met moederbedrijf Naspers is wel een uitdaging voor beleggers, om te beoordelen wat een genormaliseerde korting op de waarde van Tencent zou zijn. UBS verlaagt in zijn model deze korting van 45 naar 40 procent, vanwege de aangekondigde aandeleninkoop. Het belang in Tencent is bij het huidige koersdoel van 630 Hongkong dollar goed voor 90 procent van de boekwaarde van Prosus. Daarnaast houdt UBS rekening met de waarde van de belangen in Delivery Hero, Trip.com en Mail.ru. Bron: ABM Financial News

