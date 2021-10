Spelletjesmaker Hasbro zet goede prestatie neer

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse speelgoedbedrijf.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 11 procent naar 1,97 miljard dollar. Deze stijging is in lijn met de verwachtingen.

De omzet uit de tak Entertainment nam met liefst 76 procent toe, nu deze activiteiten weer richting het niveau van voor de corona-uitbraak gaan. De omzet van Wizards of the Coast en het onderdeel Digital Gaming steeg met 32 procent bij, terwijl de divisie met consumentenproducten een daling van 3 procent boekte. Die tegenwind schreef Hasbro toe aan verstoringen in de aanvoerketen.

De operationele winst bedroeg 368 miljoen dollar, ofwel 9 procent meer dan een jaar eerder. Aangepast steeg de operationele winst met 6 procent tot 390 miljoen dollar.

Netto boekte Hasbro een winst van 253 miljoen euro, ofwel 1,83 dollar per aandeel. Dit is ook 6 procent meer dan in het derde kwartaal 2020. Op aangepaste basis kwam de nettowinst op 1,96 dollar per aandeel uit.

De consensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst van 1,69 dollar per aandeel.

De vrije kasstroom van Hasbro kwam in de eerste negen maanden van het jaar uit op 686 miljoen dollar.