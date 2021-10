Beursblik: aandacht voor uitrol nieuwe clubs Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht bij de update over het derde kwartaal van Basic-Fit zal woensdag vooral uitgaan naar de uitrol van nieuwe clubs.

De update van Basic-Fit over het derde kwartaal is doorgaans niet erg uitgebreid. Beleggers krijgen meestal cijfers over de omzet, het ledenaantal en aantal nieuw geopende clubs.

ING denkt dat de update over het derde kwartaal een belangrijke aanjager kan zijn voor het aandeel. De bank verwacht een versnelling van de robuuste groei in het aantal leden op basis van cijfers van sectorgenoten en zoektrends op Google. Bovendien zal Basic-Fit in hoog tempo clubs blijven openen in 2022 en daarna.

Eerder deze maand werd door Basic-Fit al bekendgemaakt dat de duizendste club werd geopend. Dit was voor het bedrijf naar eigen zeggen een mijlpaal. "Zodra we na de lockdown weer open mochten, hebben we het ledenaantal enorm zien toenemen in een korte tijd", aldus CEO René Moos begin deze maand. "We blijven doorgroeien om zo dichter bij ons doel van 1.250 clubs te komen voor eind 2022."

In heel 2021 zullen er naar verwachting 105 clubs bijkomen, waardoor het totale aantal clubs tot 1.010 zal stijgen. Mogelijk zal Basic-Fit deze doelen bevestigen in de publicatie van de update over het derde kwartaal. In het eerste kwartaal werden geen nieuwe clubs geopend.

De analistenconsensus rekent voor 2021 op een omzet van 350,7 miljoen euro en een EBIT-verlies van 155,7 miljoen euro. Netto lijdt de keten volgens de analisten dit jaar een verlies van 162,6 miljoen euro. Onderliggend zal het verlies blijven steken op 71,4 miljoen euro.

Verder denken de analisten dat er eind dit jaar 1.007 clubs open zijn en Basic-Fit 2,45 miljoen leden heeft.

De nettoschuld wordt geraamd op 502 miljoen euro.

Beleggersdag

Belangrijker voor beleggers is waarschijnlijk een beleggersdag van Basic-Fit, die op 4 november plaatsvindt. Beleggers kunnen volgens ING meer details krijgen over de uitbreiding naar nieuwe regio's. ING ziet een "significant" opwaarts potentieel in overnames en regionale uitbreiding.

Ook Morgan Stanley verwacht dat de uitbater van fitnessclubs uitbreidingsplannen uit de doeken zal doen en met nieuwe doelen voor de middellange termijn komt. Morgan Stanley hoopt dat Basic-Fit concreet aangeeft welke markten het op het oog heeft. ING ziet goede kansen in Duitsland.

De Amerikaanse zakenbank verwacht dat het bedrijf zal profiteren van de toegenomen focus op gezondheid en fitness na de coronacrisis.

ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 48,50 euro, terwijl Morgan Stanley een Overwogen advies heeft met een koersdoel van 44,00 euro.