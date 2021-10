AEX bereikt nieuw record na positieve beursweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen. Bij de hoogste slotstand ooit van 812,97 op vrijdag, won de AEX op weekbasis 1,6 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 800,41 punten, toen met een winst op weekbasis van bijna 4 procent.

Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International kan de Amsterdamse hoofdindex gewoon doorstijgen en is een niveau van 850 punten niet onwaarschijnlijk, mits het Chinese Evergrande geen roet in het eten gooit. Het noodlijdende vastgoedfonds heeft voorlopig een status als wanbetaler afgewend door deze week een kleine rente-aflossing te doen. De schuldenberg van Evergrande blijft echter torenhoog.

Herstel China hapert

Er was deze week sowieso aandacht voor China, dat met groeicijfers over het derde kwartaal kwam. Het Chinese bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 4,9 procent. Economen hadden echter gerekend op een groei van 5,1 procent, na een plus van 7,9 procent in het tweede kwartaal.

"Wij gaan er momenteel niet vanuit dat de afkoeling van de Chinese economie al te problematische vormen aanneemt", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in een analyse.

Cijferseizoen op stoom

Waar de economische vertraging in China vooralsnog niet problematisch is, zijn de aanhoudende problemen in de aanvoerketen dit wel. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve waarschuwde vrijdag zelfs dat deze erger zijn geworden en dat de hoge inflatie daardoor vermoedelijk langer aanhoudt dan verwacht.

Bedrijven beginnen hier ook steeds meer last van te krijgen, hoewel de resultaten over het derde kwartaal tot nog toe over het algemeen wel de verwachtingen overtreffen.

De eerste indicaties van de derdekwartaalcijfers zijn dan ook goed, volgens econoom Aben.

"Goede bedrijfscijfers zullen aandelenkoersen de komende weken blijven steunen", denkt hij. De verwachtingen liggen volgens Aben relatief laag, "zodat de kans op meevallers groter is dan op tegenvallers."

Voor de brede aandelenindex S&P 500 verwachten analisten voor het derde kwartaal een gemiddelde winststijging van ongeveer 28 procent tegenover het derde kwartaal van 2020.

Voor de Stoxx Europe 600 zijn de verwachtingen iets hoger, aldus Aben. "Onder impuls van de energiesector zou de gemiddelde winst met bijna 50 procent moeten zijn toegenomen. Rekenen we die sector echter niet mee, dan zijn de projecties in lijn met de Amerika: een 32 procent hogere winst tegenover een jaar geleden."

Inkoopdata geven verdeeld beeld

De problemen in de productieketen werden ook weerspiegeld in de inkoopmanagersindexen die deze week verschenen. In de eurozone groeiden de industrie en dienstensector minder hard en daalde de samengestelde index daardoor van 56,2 in september tot 54,3 in oktober.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit blijven de verstoringen in de aanvoerketen een groot probleem en is de eurozone het vierde kwartaal gestart met het zwakste groeimomentum sinds april.

In de VS is de start van het vierde kwartaal een stuk bemoedigender, aldus Williamson. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg daar van 55,0 in september naar 57,3 deze maand. Verder draaide Japan van krimp naar groei, terwijl de Britse economie het groeitempo over oktober zag toenemen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1630 en daarmee op weekbasis licht hoger. Een vat WTI-olie werd deze week een half procent duurder bij een prijs van 83 dollar op vrijdag.

Bitcoin bereikte eerder deze week een recordstand van bijna 66.000, maar zakte daarna wel terug. Toch verwacht marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat de cryptomunt dit jaar nog naar 100.000 dollar stijgt.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Philips deze week aan kop, met een plus van bijna 7 procent. En dat terwijl het bedrijf deze week met een outlookverlaging kwam. Toch was dat geen grote verrassing volgens analisten.

Techaandelen als ASMI, Besi en Prosus wonnen op weekbasis zo'n 5 tot 6 procent.

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen ook omhoog voor de cijfers van Randstad. De uitzender won op weekbasis 1,5 procent. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen in het derde kwartaal.

De cijfers van Unilever zorgden op weekbasis voor een bescheiden winst van ruim een half procent. Volgens ING verraste het levensmiddelenconcern positief met de hogere prijzen dat het rekende voor zijn producten, maar de verkochte volumes vielen dan weer tegen.

ASML steeg deze week ruim 2 procent, na het vrijgeven van cijfers die weinig verrassingen opleverden.

De cijfers van AkzoNobel schoten iets tekort. Het verfconcern waarschuwde in zijn outlook voor de bevoorrading en grondstoffen een langere periode van tegenwind. Wel steeg het aandeel deze week zo'n 2 procent.

Hekkensluiter Just Eat Takeaway daalde op weekbasis ruim 2 procent na een beleggersdag. De verwachtingen voor de korte termijn vielen tegen, terwijl die voor de lange termijn waren beter dan verwacht.

In de AMX verloor Intertrust 3,5 procent na cijfers en leverde Air France-KLM als grootste daler zo'n 7 procent in. WDP deed goede zaken na het vrijgeven van de cijfers en steeg ruim 2,5 procent op weekbasis. ABN AMRO ging aan kop met een winst van bijna 3 procent.

Onder de kleinere aandelen daalde CM.com na cijfers meer dan 7 procent. Kempen sprak van weinig verrassende cijfers, maar vermoedt wel dat de analistenconsensus voor zowel dit als volgend jaar omlaag zal gaan.

Vastgoedfonds Wereldhave steeg bijna 4 procent op weekbasis na cijfers. Het vastgoedfonds zag in het derde kwartaal het herstel verder toenemen, maar de strategische uitdagingen blijven bestaan, zo stelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam.

Het lokaal genoteerde Lavide liep bijna 9 procent terug na cijfers.

Beursdebutant Ebusco won vrijdag op zijn eerste handelsdag 2,6 procent en sloot op 23,60 euro.