Video: periode van stagflatie in verschiet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na het imponerende herstel van het afgelopen jaar steven we mogelijk af op een stagflatoire winter, een periode van hogere inflatie en tragere economische groei. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. Schepers verwijst daarbij naar de Fidelity Leading Indicator (FLI) van oktober. De FLI is een maatstaf om de richting en het momentum van de economische groei wereldwijd te voorspellen op de korte termijn. Klik hier voor: periode van stagflatie in verschiet Bron: ABM Financial News

