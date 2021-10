Beursblik: Wereldhave op weg naar herstel

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in het derde kwartaal het herstel verder zien toenemen, maar de strategische uitdagingen blijven. Dit stelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam vrijdag.

De cijfers worden volgens de analist beïnvloed door desinvesteringen, exclusief de Franse desinvesteringen.

In de kwartaalcijfers die vanochtend verschenen zag Van der Loos geen verrassingen, gezien Nederlandse vastgoedbedrijven hun panden niet per kwartaal laten waarderen, maar ook gezien het uitblijven van nieuws over de twee resterende panden die nog moeten worden verkocht. Verder zijn de Franse desinvesteringen, die in september werden afgerond, nog niet in de cijfers opgenomen en werd positief nieuws in België gisteren al bekendgemaakt.

Wereldhave werd wel wat positiever over de ontwikkeling van het direct resultaat dit jaar. Het vastgoedfonds verwacht dit jaar een direct resultaat te boeken dat aan de bovenkant van de bandbreedte van 1,75 tot 1,85 euro per aandeel zal vallen. De nieuwe bandbreedte is 1,80 tot 1,85 euro per aandeel. Van der Loos noemde dit positief, maar moet wel in context worden geplaatst, wijzend op het directe resultaat van 2,01 euro per aandeel in 2020 en een voorzien resultaat van 1,40 tot 1,50 voor 2022.

Degroof Petercam handhaafde het Reduceren advies op Wereldhave met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 3,1 procent tot 13,22 euro.