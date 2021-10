Winststijging bij Londense beursuitbater LSE Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) London Stock Exchange Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken bij alle divisies. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Londense beursuitbater. De totale inkomsten stegen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 7,6 procent tot krap 1,7 miljard pond, omgerekend circa 2 miljard euro. Met betrekking tot de outlook zei LSE te verwachten dat de totale jaarwinst conform verwachtingen in de markt zal zijn. Desondanks waarschuwde de beursuitbater wel dat de inkomsten in het vierde kwartaal mogelijk niet zo sterk zullen stijgen als in het derde kwartaal. Verder handhaafde LSE de doelstellingen voor de kostensynergieën van 125 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

