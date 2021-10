Nederlandse investeringen lopen terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse investeringen zijn in augustus van dit jaar afgenomen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling kwam op jaarbasis uit op 0,6 procent tegen een plus van 3,8 procent in juli. Vooral de investeringen in infrastructuur en personenauto’s waren lager dan een jaar eerder. In machines en installaties is echter meer geïnvesteerd. Ten opzichte van augustus 2019 lagen de investeringen ruim 20 procent lager. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2021 heeft een werkdag meer dan augustus 2020. Ten opzichte van augustus 2019 lagen de investeringen ruim 20 procent lager. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus. Bron: ABM Financial News

