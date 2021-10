Geslaagde beursgang Onward Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical beleeft donderdag zijn eerste beursdag, nadat er bijna 30 miljoen aandelen werden toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. De uitgifteprijs was 12,75 euro waarmee de marktkapitalisatie 380 miljoen euro bedroeg. Vooraf was de prijsvork tussen 11,75 en 13,75 euro gesteld. Met de uitgifte werd 75 miljoen euro opgehaald en door uitoefening van de overtoewijzingsoptie werd dit 86,5 miljoen euro. Het bedrijf mikte vooraf op 75 tot 100 miljoen euro. Het Zwitsers-Nederlandse bedrijf voor medische technologie, met hoofdkantoor in Eindhoven, kondigde de beursnotering in Brussel en Amsterdam in september aan. Het nieuwe kapitaal zal worden ingezet om waarde te creëren voor beleggers, werknemers en vooral voor mensen met een dwarslaesie.



Onward ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie, een verlammend letsel waardoor de zenuwbanen in het ruggenmerg zijn afgekneld. Onward wil een nieuwe therapie in 2023 in de Verenigde Staten en Europa naar de markt te brengen. Het aandeel stond donderdag rond het middaguur op 12,74 euro, wat 2 procent lager was dan de opening en 1 cent onder de uitgifteprijs. Bron: ABM Financial News

