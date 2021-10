Video: Britse aandelen kansrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Britse aandelen ogen goedkoop, zowel tegenover hun wereldwijde tegenhangers als hun eigen langetermijngeschiedenis, wat voor langetermijnbeleggers een potentieel aantrekkelijk instapmoment biedt. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan voor de camera van ABM Financial News. De economische vooruitzichten van het Verenigd Koninkrijk lijken gunstig, met een verwachte reële groei van het bruto binnenlands product van meer dan 5 procent in 2022. "Consumenten hebben samen een enorm spaaroverschot door de pandemie en de indicatoren over de investeringsplannen van bedrijven zijn sterk verbeterd. De verwachting is misschien dat deze sterke economische vooruitzichten al in de markten zijn ingeprijsd, maar als je de koers-winstverhoudingen van de FTSE All-Share vergelijkt met die van ontwikkelde markten, de MSCI World, staat de Britse index bijna op een recordhoge waarderingskorting", betoogt Juvyns. Naarmate de bedrijfswinsten stijgen door de sterke economische groei, zouden Britse aandelen daarvan moeten kunnen profiteren, denkt hij. Klik hier voor: Britse aandelen kansrijk Bron: ABM Financial News

