Bank of America overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalrapportage van de Amerikaanse bank. De nettowinst steeg met 58 procent naar 7,7 miljard dollar. Per aandeel ging de winst van 0,51 naar 0,85 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 0,71 dollar, volgens FactSet. De inkomsten van de bank stegen in het derde kwartaal met 12 procent naar 22,8 miljard dollar, gelijk aan de prognose van analisten. De rentebaten liepen met 10 procent op 11,1 miljard dollar. De overige inkomsten stegen met 14 procent, vooral dankzij de goede prestaties van de tak vermogensbeheer. De voorziening voor kredietverliezen verbeterde met 2 miljard dollar tot een meevaller van 624 miljoen dollar. De depositoportefeuille steeg gedurende de verslagperiode met 247 miljard dollar naar 1,9 biljoen dollar. Het aandeel Bank of America steeg donderdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

