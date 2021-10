AEX lager geopend, Just Eat valt niet in de smaak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag conform verwachting lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent lager op 767,67 punten.

Onder de hoofdfondsen viel een kwartaalupdate van Just Eat Takeaway.com niet in de smaak. De ordergroei kalfde af in het afgelopen kwartaal. De maaltijdbezorger verwerkte 266 miljoen bestellingen in het derde kwartaal, hetgeen een groei markeert van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 37 procent en ING mikte voor het afgelopen kwartaal op 35 procent. De outlook werd wel gehandhaafd.

Prosus steeg juist met 0,8 procent en Signify won 0,5 procent.

In de AMX won Galapagos 2,1 procent en Aperam 1,0 procent. Fagron daalde na een update 3,0 procent. Fagron zag in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen, maar minder hard dan verwacht. De REBITDA zal bovendien vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro uitkomen. In 2020 was dit 124 miljoen euro.

OCI daalde met 2,8 procent, ondanks enkele stevige koersdoelverhogingen.

Onder de kleinere aandelen won Ordina 0,8 procent, maar daalde Accell met 4,8 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg met maar liefst 8,4 procent. Het bedrijf kreeg orders binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid.