Berenberg verhoogt koersdoel Aedifica

(ABM FN) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Aedifica verhoogd van 119,00 naar 124,00 euro met behoud van het koopadvies. De vorige week aangekondigde samenwerking met het Nederlandse Dunavast-Sonneborgh zal op middellange termijn slechts bescheiden impact hebben op de inkomsten, met een beoogde ontwikkelingsportefeuille van 100 miljoen euro. Wel is het positief omdat er een extra subsegment van zorgvastgoed bijkomt, met name het nonprofit-segment. Op dit moment bestaat de portefeuille van 4,3 miljard euro grotendeels uit zorgflats en bejaardenwoningen. De nieuwbouw door de nieuwe jointventure zal de kwaliteit van de portefeuille verbeteren en ook het aandeel groene gebouwen die weinig CO2 uitstoten. Berenberg is positief over de investeringen in september, in Dublin en Duitsland. Bij de oosterburen blijft Aedifica het marktaandeel vergroten. Het hogere koersdoel is gebaseerd op de nieuwe verwachtingen voor de huurinkomsten en de contante winst die bij de halfjaarcijfers werden gecommuniceerd. De huidige koersniveaus zijn aantrekkelijk, vindt Berenberg. Het aandeel Aedifica daalde maandag 0,3 procent naar 108,70 euro. Bron: ABM Financial News

