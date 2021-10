Drukke macro-agenda en eerste bedrijfscijfers

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt vrij druk op macro-economisch vlak en de Amerikaanse financials trappen het cijferseizoen over het derde kwartaal af.

Maandag beginnen we de week met de industriële productie uit eigen land maar ook uit het Verenigd Koninkrijk. De eurozone publiceert dit cijfer op woensdag, Japan op donderdag.

Naast de productie geeft het VK maandag ook inzage in haar handelsbalans. Met verder de Chinese handelsbalans van woensdag en die van de eurozone op vrijdag zijn de export- en importgegevens goed vertegenwoordigd op de macro-kalender van komende week.

Dinsdag bekijken we het economisch sentiment in Duitsland aan de hand van de ZEW-index. Ook het Amerikaanse ondernemersvertrouwen in kleine en middelgrote bedrijven staat op het programma. Donderdag kijken we naar het consumenten- en producentenvertrouwen in China, vrijdag publiceert de Universiteit van Michigan gegevens over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Woensdag krijgen we inflatiecijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten. Frankrijk volgt vrijdag.

De inflatiecijfers zijn een enorm belangrijk element in het beleid van de centrale banken. Deze staan onder druk om iets te doen nu de prijzen hoog opveren. In de notulen van de Federal Reserve van woensdag zien we dit ongetwijfeld terugkomen. Tijdens de laatste beleidsvergadering liet voorzitter Jerome Powell al optekenen vanaf november aan lichte tapering te denken. Anderzijds willen de centraal bankiers waken over het economisch herstel. Stimulus wegnemen om de inflatie in te tomen kan ook de groei fnuiken.

"In die prijsstijgingen zitten tijdelijke effecten maar ook wel wat structurele", stelde Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer afgelopen week tegenover ABM Financial News. "We moeten zoeken naar bedrijven die pricing power hebben. De groeibedrijven zoals Alphabet of ASML hebben prijszettingsmacht maar zijn dan weer erg hard gegaan. De toekomst wordt op korte termijn moeilijker voor beleggers", aldus de econoom.

De olieprijzen, belangrijk element van de opgelopen inflatie, zouden mogelijks in beweging kunnen komen na de maandrapporten van oliekartel OPEC+ en het Internationaal Energieagentschap op respectievelijk woensdag en donderdag.

Vorige week besloot OPEC+ nog om zijn huidige productieafspraken, waarbij de productie met 400.000 vaten per dag wordt verhoogd, te handhaven, ondanks de sterk oplopende energieprijzen.



Cijferseizoen van start

Komende week gaat het nieuwe kwartaalcijferseizoen van start, met allereerst de grote Amerikaanse banken.

"Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100 procent en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Woensdag zijn er cijfers over het derde kwartaal van BlackRock en JPMorgan Chase. Donderdag kijken we in de richting van Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley en Wells Fargo. Goldman Sachs volgt vrijdag.

Naast die grote financiële groepen zijn er donderdag nog cijfers van TSMC, UnitedHealth en Alcoa.

In eigen land komt het cijferseizoen direct op gang. Dinsdag opent Fastned de boeken, terwijl Fagron en Just Eat Takeaway woensdag inzicht geven in de resultaten over het afgelopen kwartaal.

Donderdag is het de beurt aan TomTom, NSI en RoodMicrotec en vrijdag komt Beter Bed met cijfers. Verder houdt het in Amsterdam genoteerde Renewi dinsdag een beleggersdag.